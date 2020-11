Тенис Рафаел Надал постигна победа №1000 в кариерата си 04 ноември 2020 | 22:38 - Обновена Прочетена 997 0



До момента единствено американецът Джими Конърс (1274), швейцарецът Роджър Федерер (1242) и чехът Иван Лендл (1068) бяха достигали границата от хиляда победи.

1,000 victories!



One remarkable career for @RafaelNadal. pic.twitter.com/kYNYu89yfT — US Open Tennis (@usopen) November 4, 2020

За Надал това бе мач 1201, като той не започна никак добре за него. Носителят на 20 титли от "Големия шлем" допусна пробив още в първия гейм на мача, който така и не успя да върне до края на първия сет и той отиде на сметката на Лопес с 6:4 гейма.



Във втория сет се наложи изиграването на тайбрек, след като Надал пропусна пет възможности за пробив. Все пак в решителния 13-и гейм "Краля на клея" реализира минипробив за 4:3 точки, който му бе достатъчен за успех със 7:5.



В третия сет Надал направи пробив още в първия гейм, който задържа до самия край.

A victory and a milestone!@RafaelNadal earns career win 1,000 defeating Feliciano Lopez at the @RolexPMasters. pic.twitter.com/tJ5gC9leoh — US Open Tennis (@usopen) November 4, 2020

Така "Матадора" се класира за третия кръг на турнира, където съперник на испанеца, който е поставен под номер 1 в основната схема, ще бъде австралиецът Джордан Томпсън. Томпсън изненадващо се наложи над хърватина Борна Чорич с 2:6, 6:4, 6:2 след 2 часа и 16 минути игра. До момента Надал и Томпсън не са играли един срещу друг.

