Тим Веленс спечели 14-ия етап от Обиколката на Испания

Белгиецът Тим Веленс от отбора на "Лото-Соудал" постигна втората си етапна победа в тазгодишното издание на Обиколката на Испания. Веленс триумфира в 14-ия етап на "Вуелтата", след като измина за 4 часа, 47 минути и 5 секунди разстоянието от 204,7 километра от Луго до Оурензе. Веленс бе в откъсването от шест колоездачи, като точно те решиха и етапния победител в последните 200 метра.

Una etapa muy rápida, con una fuga de quilates y un segundo triunfo de @Tim_Wellens en #LaVuelta20. Revívelo en 1'.



Tim Wellens got his second stage win of this Vuelta after a fast day with a strong breakaway on the lead. The 1' summary. pic.twitter.com/86LUfbO2RT