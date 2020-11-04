Млад съдия ще ръководи дербито на Втора лига

Младият съдия от Сливен Димо Димов изненадващо беше предпочетен пред редица опитни арбитри, за да ръководи срещата между Кариана (Ерден) и Пирин (Благоевград) в 13-ия кръг на Втора лига. И двата отбора са претенденти за влизане в елита, като заемат съответно 1-о и 3-о място в класирането. Съдийски назначения за 13-ия кръг във Втора лига 6 Ное 2020 г. Петък 14:30 ч. ФК Локомотив 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик) ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов 4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев СН: Александър Костадинов Костадинов 7 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч. Спортист 2009 (Своге) - ФК Созопол ГС: Мирослав Константинов Кузманов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Андрей Венков Николов 4-ТИ: Николай Руменов Рамунски СН: Тихомир Димитров Костовски 7 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч. ОФК Локомотив Горна Оряховица - Септември См ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров 4-ТИ: Никола Павлов Петров СН: Галина Лазарова Донева 8 Ное 2020 г. Неделя 14:30 ч. ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Янтра 2019 (Габрово) ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Руменов Груев 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков СН: Илко Мирославов Топалов 8 Ное 2020 г. Неделя 14:30 ч. ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927 ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов 4-ТИ: Иван Стефанов Иванов СН: Красимир Иванов Василев 9 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч. ФК Кариана - ФК Пирин АД (Благоевград) ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев СН: Асен Йорданов Николов 9 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч. ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ПФК Септември Сф ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Стилян Стоянов Колев СН: Димитър Панайотов Костов СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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