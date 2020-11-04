Пирин (Благоевград) Pirin

Пирин (Благоевград) 0:0 Литекс

последен:
02.11.2020

Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)

следващ:
09.11.2020

създаване: 1913г.
стадион: "Христо Ботев"
президент: Венко Попов
треньор: Уорън Фийни
web: Пирин (Благоевград)

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БГ Футбол

Млад съдия ще ръководи дербито на Втора лига

04 ноември 2020 | 16:08
Прочетена 71
Млад съдия ще ръководи дербито на Втора лига
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Младият съдия от Сливен Димо Димов изненадващо беше предпочетен пред редица опитни арбитри, за да ръководи срещата между Кариана (Ерден) и Пирин (Благоевград) в 13-ия кръг на Втора лига. И двата отбора са претенденти за влизане в елита, като заемат съответно 1-о и 3-о място в класирането.

Съдийски назначения за 13-ия кръг във Втора лига
6 Ное 2020 г. Петък 14:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Александър Костадинов Костадинов

7 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ФК Созопол
ГС: Мирослав Константинов Кузманов АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Николай Руменов Рамунски
СН: Тихомир Димитров Костовски

7 Ное 2020 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - Септември См
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Галина Лазарова Донева

8 Ное 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ОФК Янтра 2019 (Габрово)
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Руменов Груев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Илко Мирославов Топалов

8 Ное 2020 г. Неделя 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Здравко Веселинов Николов АС2: Ивайло Пламенов Атанасов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Красимир Иванов Василев

9 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
ФК Кариана - ФК Пирин АД (Благоевград)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Асен Йорданов Николов

9 Ное 2020 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Лудогорец-2 (Рз) - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Димитър Панайотов Костов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 71

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