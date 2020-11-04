Арда (Кърджали)

Берое 0:1 Арда (Кърджали)

последен:
31.10.2020

Етър - Арда (Кърджали)

следващ:
08.11.2020

създаване: 1924г.
стадион: "Арена Арда"
президент: Петър Пешев
треньор: Николай Киров
web: Арда (Кърджали) / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Ето съдийските назначения за кръга в efbet Лига

04 ноември 2020 | 15:37
Прочетена 254
Ето съдийските назначения за кръга в efbet Лига
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Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Петър Костадинов ще ръководи мача между Локомотив (Пловдив) и Левски. ЦСКА 1948 - Лудогорец пък е поверен на Станислав Тодоров.

Съдийски назначения за срещите от 12-ти кръг в Първа лига:

6 Ное 2020 г. Петък 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Йордан Костадинов Иванов

7 Ное 2020 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Благой Кирилов Манов
СН: Мартин Живков Богдев

7 Ное 2020 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Иван Захариев Вълчев

8 Ное 2020 г. Неделя 12:30 ч.
ФК Етър - ФК Арда
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб
СН: Йордан Динков Сталев

8 Ное 2020 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев
СН: Радан Василев Мирянов

8 Ное 2020 г. Неделя 17:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Георги Владимиров Игнатов

ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913 - отложен
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Спортни новини		 Прочетена 254

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