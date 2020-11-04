Ето съдийските назначения за кръга в efbet Лига

Станаха ясни съдийските назначения за 12-ия кръг на efbet Лига. Петър Костадинов ще ръководи мача между Локомотив (Пловдив) и Левски. ЦСКА 1948 - Лудогорец пък е поверен на Станислав Тодоров. Съдийски назначения за срещите от 12-ти кръг в Първа лига: 6 Ное 2020 г. Петък 17:30 ч. ФК Царско село 2015 - ПФК Берое ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Волен Валентинов Чинков СН: Йордан Костадинов Иванов 7 Ное 2020 г. Събота 15:00 ч. ПФК Ботев - ПФК Черно море ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Благой Кирилов Манов СН: Мартин Живков Богдев 7 Ное 2020 г. Събота 17:30 ч. ПФК Левски - ПФК Локомотив 1926 ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Милен Дончев Арабаджиев 4-ТИ: Георги Милков Гинчев СН: Иван Захариев Вълчев 8 Ное 2020 г. Неделя 12:30 ч. ФК Етър - ФК Арда ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб СН: Йордан Динков Сталев 8 Ное 2020 г. Неделя 15:00 ч. ПФК Монтана 1921 - ПФК ЦСКА-София ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Станимир Илков Илков 4-ТИ: Красен Иванов Георгиев СН: Радан Василев Мирянов 8 Ное 2020 г. Неделя 17:30 ч. ФК ЦСКА 1948 - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Георги Николов Николов СН: Георги Владимиров Игнатов ПОФК Ботев Враца - ПФК Славия 1913 - отложен

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