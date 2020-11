Тенис Диего Шварцман е вече само на две победи от Финалите на АТР 04 ноември 2020 | 15:37 Прочетена 154 0



Най-добрият аржентински тенисист Диего Шварцман е вече само на две победи от първо в кариерата си класиране за Финалите на АТР. Нисичкият играч, който е кръстен на Марадона, спечели със 7:5, 6:3 един от най-опитните французи Ришар Гаске и заслужи място в третия кръг на “Мастърс”-а в Париж, където пък ще премери сили с Алехандро Давидович Фокина. Световният номер 9 имаше досега само поражения от Гаске, но успя да постигне първия си успех над него. Както самият французин обаче бе споделил преди двубоя им, неговите победи бяха регистрирани, когато той беше в топ 10, а съперникът му - около 60-о място, докато сега е точно обратното. Lob and first set #Schwartzman

( Prime Video) pic.twitter.com/PKzmgIOr16 — tennis gifs (@tennis_gifs) November 4, 2020 Шварцман изживява най-добрия си период след US Open в кариерата, тъй като вече има 14 победи в 18 мача. Той спечели първия сет срещу Гаске чрез пробив, завършен с изящен лоб, а във втората част направи ранен брейк за 2:0 и той се оказа достатъчен.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 154

