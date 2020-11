Тръмп постави рекорд и стигна полуфиналите в "Шампион на шампионите"

Световният номер 1 Джъд Тръмп постави рекорд с пет сенчъри брейка при победата си 6:3 над Дейвид Гилбърт, с която се класира на полуфиналите на “Шампион на шампионите”.

Изненадващо или не, досегашният автор на рекорда за пет сенчъри брейка във формат 6 от 11 бе дело на Фъргал О’Брайън в Шампионата на Обединеното кралство по снукър преди четири години. Сега Тръмп се присъедини към него чрез поредици от 103, 117, 112, 107 и 138, като последните два бяха в оказалите се последни фреймове 8 и 9.

Five, count 'em, FIVE centuries in his group final game against David Gilbert tonight.



But apparently not @judd147t's best snooker



We wonder what that looks like..



The 2019 @888sport #ChampOfChamps finalists are both through to the semi finals once again pic.twitter.com/a36WYX8LPq