ММА Адесаня: Преместването ми в полутежката е среден пръст за Джон Джунс 04 ноември 2020 | 08:38 - Обновена Прочетена 487 0



копирано





Но The Last Stylebender сподели, че има и друга голяма причина за преместването. Без изненада за никого, тя включва неговия враг Джон Джоунс.



"Това е просто един голям среден пръст за него. Показвам му, че правя нещо, което той не може, каза Адесаня. - Той победи всички в категорията по два пъти и след това почна да се бие с рециклирани бойци от средната категория.



Нека да не ми говори да си сменям категорията и да се бием, след като той не го направи вече 10 години откакто е в компанията. А аз ще го направя."



Ако успее да стане поредния (пети) двоен шампион на UFC, ще е голямо постижение за Адесаня, но той не спира до там.



"Откачено е как се нарежда всичко. Когато взема титлата от Ян, а Джон вземе че спечели титлата в тежката категория, тогава ще отида в тежката. Ще държа три титли едновременно”, заяви със самочувствие Адесаня.



mma.bg

Както бе обявено по-рано от Дейна Уайт, Израел Адесаня е решил да се качи в полутежката категория и да се изправи срещу новия шампион там - Ян Блахович. Според Уайт желанието е било на Адесаня, който е искал да продължи да бъде активен вместо да чака Робрът Уитакър.Но The Last Stylebender сподели, че има и друга голяма причина за преместването. Без изненада за никого, тя включва неговия враг Джон Джоунс."Това е просто един голям среден пръст за него. Показвам му, че правя нещо, което той не може, каза Адесаня. - Той победи всички в категорията по два пъти и след това почна да се бие с рециклирани бойци от средната категория.Нека да не ми говори да си сменям категорията и да се бием, след като той не го направи вече 10 години откакто е в компанията. А аз ще го направя."Ако успее да стане поредния (пети) двоен шампион на UFC, ще е голямо постижение за Адесаня, но той не спира до там."Откачено е как се нарежда всичко. Когато взема титлата от Ян, а Джон вземе че спечели титлата в тежката категория, тогава ще отида в тежката. Ще държа три титли едновременно”, заяви със самочувствие Адесаня. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 487 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1