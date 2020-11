Колоездене Роглич отново поведе в Обиколката на Испания 03 ноември 2020 | 18:55 Прочетена 246 0



Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta20



Vive el último kilómetro de la contrarreloj ganadora de @rogla gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Primo Rogli's TT victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UFGqmXJzAc — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

Роглич се справи феноменално на изкачването в края на самия етап и изпревари само с една секунда американеца Уилям Барта от тима на ЦЦЦ, който изглеждаше устремен към първата си етапна победа в голяма обиколка след страхотна езда в равнинната част.



Трети на 10 секунди зад Роглич завърши португалецът Нелсон Оливейра, а четвъртото място остана за британеца Хю Карти на 25 секунди. Французинът Бруно Армирал и италианецът Матиа Катанео заеха пето и шесто място съответно. Еквадорецът Ричард Карапас, който започна етапа като лидер в генералното класиране, завърши на седмо място на 49 секунди от Роглич.



По този начин словенецът ще започне утрешния 14-и етап с преднина от 39 секунди пред Карапас. Трети в генералното класиране на 47 секунди е Карти. Ирландецът Дан Мартин, испанецът Енрик Мас и холандецът Ваутер Пулс са четвърти, пети и шести в общото подреждане, като изостават съответно с 1:42, 3:23 и 6:15 минути от лидера.

Cuando ganas la crono por un segundo / Well done, Primoz!



@rogla @JumboVismaRoad #LaVuelta20 pic.twitter.com/vtCrVIHNoM — La Vuelta (@lavuelta) November 3, 2020

