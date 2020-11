Шевченко: Милан може да се цели в Скудетото

Легендата на Милан и настоящ селекционер на Украйна Андрий Шевченко е убеден, че тимът може да се бори за титлата в Серия "А" след отличния му старт на сезона, отредил му първото място във временното класиране.

"Разбира се, че Милан може да се цели в Скудетото. Ясно е, че шампионатът ще е дълъг, но Стефано Пиоли завърши миналия сезон добре и стартира този още по-добре. Тази година най-важното е те да са здраво стъпили на земята. Това, което прави разликата, е духът, който пренасяш на терена. Милан прилича на оркестър - всеки си има задача и се справя добре с нея, а Златан Ибрахимович ги води перфектно. Пиоли също има своята заслуга. В лицето на Златан и треньора, Паоло Малдини разполага с двама изключителни водачи. Около тях има много хора, които искат да се справят добре. Те са изпълнени с енергия, а това е много красиво. Но сега не е моментът да се говори и е правилно целите да се определят стъпка по стъпка", коментира Шевченко пред "Гадзета дело спорт".

Shevchenko spoke to GdS: "This is a great moment for the whole group. Coach, team, and managers. They all worked well. AC Milan is becoming like an orchestra. It's a

team that I like and Ibrahimovic directs it well, but I would not underestimate the merits of Pioli." pic.twitter.com/CnmYCvTj4y