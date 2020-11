Педри: Не трябва да се бъркаме в бъдещето на Меси, а да се учим от него

Младият талант на Барселона Педри прояви скромност при коментара си за своя пробив в състава. Също така той говори за това колко много капитанът Лионел Меси помага на новите попълнения в тима.

"Мисля, че още от самото начало приех нормално присъствието ми в състава на Барселона. Трябва да продължа да работя, защото съм млад и е нужно да се подобрявам. Дойдох от Лас Палмас с намерението да остана тук, но не знаех, че ще запиша толкова минути. Много съм доволен и се надявам на възможно най-много игрово време. Всички ми дават едни и същи съвети, защото вече са го преживели - трябва да остана здраво стъпил на земята и да се подобрявам.

I've lived it just as a normal thing.

— @Pedri on being a 17-year-old playing for Barça pic.twitter.com/vhZkMlTfkB