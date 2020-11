Бокс Поветкин с COVID-19, реваншът с Уайт се отлага 03 ноември 2020 | 16:14 Прочетена 309 0



копирано

Един от най-опитните и елитни бойци в тежка категория Александър Поветкин е дал положителна проба за новия коронавирус и това причинява отлагане на дългоочаквания му реванш срещу Дилиън Уайт, съобщава Sky Sports. Alexander Povetkin has tested positive for Covid-19 so his rematch with Dillian Whyte has been postponed — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 3, 2020 Битката им беше насрочена за 21 ноември, но сега няма да може да се проведе навреме, а според промоутъра Еди Хърн, това ще се случи на 30 януари. Independent дори информира, че руснакът е хоспитализиран. Все още не е намерен заместник на основната битка за галавечерта на 21 ноември, като Еди Хърн “внесе смут” в социалните мрежи, питайки последователите си дали биха искали да видят двубой между Дилиън Уайт и шампиона на Световния боксов съвет Тайсън Фюри. Dillian Whyte v Tyson Fury anyone? — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020 Тъй като пък Фюри няма да проведе мача си с Дионтей Уайлдър през декември, се заговори усилено, че ще се срещне с Карлос Такам. Сега обаче Хърн ще засили спекулациите и слуховете за дуел Уайт - Фюри.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 309

1