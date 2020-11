eSports Сръбски CS:GO играч: Моята цел е да стана №1 на Балканите 03 ноември 2020 | 15:56 - Обновена Прочетена 570 0



Един от най-талантливите CS:GO играчи в България вече са част от нова организация. Геймърите напуснаха Peak Esports и вече защитават цветовете на D2E. Капитанът на тима Иван "choiv7" Живкович говори за ситуациятa в състава.

We are pleased to announce our new CS:GO Team!



Ranked 4th in EU Main, ready to be champions!



Meet the squad:

@choiv7csgo

@shaiKcsgo

@realPOP0V

@csgosteffe

@milky_csgo

Coach: @feedmecsgo pic.twitter.com/MTo7Zju5nN — Down Two Earth (@D2Eesports) November 1, 2020

"Напуснахме Peak Esports, защото не получихме достатъчно подкрепа от тях през времето, в което играхме за тях. Сега обаче сме част от D2E. Тази организация ни предложи много добра оферта, както и заплати. Сега ще мислим само за играта и за нашата подготовка", започна Живкович.



"Моята лична цел е да стана №1 на Балканите за ролята, която имам в CS:GO. Искам хората да подхождат с нужния респект към това, което правя в играта", завърши той.

