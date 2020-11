Тенис Поли Генова допълни звездния отбор посланици на Sofia Open 2020 03 ноември 2020 | 15:25 Прочетена 172 0



копирано





Поли записа специално видео и го сподели с хилядите си последователи в социалните мрежи. През миналата година тя бе в "Арена Армеец" дори на рождения си ден на четвъртото издание на турнира от категория ATP 250 и сега очаква с нетърпение новите битки за титлата. "През 2019 година ми бе интересно близо до корта, усетих емоцията на публиката и стремежа на участниците да спечелят трофея. Заради всичко това с удоволствие станах посланик на Sofia Open 2020. Тази година участниците наистина са много световни имена, а това че българската публика може да ги гледа на живо е привилегия в тази тежка година“, споделя Поли Генова.







2020 година е необичайна и странна, но изключително успешна за най-новия посланик – подобно на Цвети Пиронкова, Поли се завърна ударно, след майчинство, но на сцената. Издаде новия си албум "Твоя" с пилотен сингъл абсолютния хит How We End Up, който не само стана най-слушаната българска песен в родния ефир, но направи пробив в най-известния музикален телевизионен канал в света MTV. А преди дни бе обявена номинацията й за "Жена на годината" 2020 на списание Grazia в категория "Музика".



Поли Генова очаква старта на Sofia Open 2020 в събота с нетърпение, ще бъде в "Арена Армеец" по време на турнира, а също така ще бъде и част от звездното жури на конкурса "Мистър Sofia Open 2020". Една от най-обичаните български изпълнителки Поли Генова е последното попълнение на звездния отбор посланици на Sofia Open 2020. Вечно усмихнатата и талантлива певица се присъедини към първата ни ракета при дамите Цветана Пиронкова, "златното момиче" Християна Тодорова, певицата Маги Джанаварова, актьорите Юлиан Вергов, Калин Сърменов и Деси Тенекеджиева.Поли записа специално видео и го сподели с хилядите си последователи в социалните мрежи. През миналата година тя бе в "Арена Армеец" дори на рождения си ден на четвъртото издание на турнира от категория ATP 250 и сега очаква с нетърпение новите битки за титлата. "През 2019 година ми бе интересно близо до корта, усетих емоцията на публиката и стремежа на участниците да спечелят трофея. Заради всичко това с удоволствие станах посланик на Sofia Open 2020. Тази година участниците наистина са много световни имена, а това че българската публика може да ги гледа на живо е привилегия в тази тежка година“, споделя Поли Генова.2020 година е необичайна и странна, но изключително успешна за най-новия посланик – подобно на Цвети Пиронкова, Поли се завърна ударно, след майчинство, но на сцената. Издаде новия си албум "Твоя" с пилотен сингъл абсолютния хит How We End Up, който не само стана най-слушаната българска песен в родния ефир, но направи пробив в най-известния музикален телевизионен канал в света MTV. А преди дни бе обявена номинацията й за "Жена на годината" 2020 на списание Grazia в категория "Музика".Поли Генова очаква старта на Sofia Open 2020 в събота с нетърпение, ще бъде в "Арена Армеец" по време на турнира, а също така ще бъде и част от звездното жури на конкурса "Мистър Sofia Open 2020". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 172 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1