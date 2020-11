Куман посочи в какво трябва да се подобри Барселона

Наставникът на Барселона Роналд Куман отчете многото голови положения, които отборът създава в мачовете си, но изрази надежда, че ефективността им ще се повиши.

"Целите ни винаги са едни и същи - да създаваме положения, да бележим голове, да печелим и да играем добре в Шампионската Лига. Не знам нищо за случаите с коронавирус в Динамо (Киев). Говорили сме и сме наясно, че имат своите проблеми. Днес са направили нови тестове и резултатите се чакат за вечерта. Дано да играем, можем само да се подготвяме за мача. Марк-Андре тер Стеген тренира с отбора от по-малко от седмица. Вижда ни се добре, утре сутрин ще направим последна тренировка и ще обявя групата за мача, трябва да се изчака. До мен лично достигат много коментари, че хората са доволни от нас. Става въпрос за вкарването на голове. Ние сме отборът, който създава най-много чисти положения на мач. Вкарваме гол на всеки пет положения и половина. Не сме доволни от тази цифра. Имаме качествата и играчите, за да се подобрим в това отношение. Играят млади футболисти, което е положително. Знаем, че в Ла Лига трябва да печелим повече мачове.

Нова "деветка" през януари? Всички знаят позицията ми по тази тема. Вече съм казвал многократно, че се нуждаем от нов нападател. Най-важното обаче е как ще бъде отборът финансово през януари. Не мога да окажа натиск, дойдох в клуба, знаейки каква е финансовата му ситуация. Знаем, че разполагаме с млади и таланливи играчи, всичко зависи от представянето им. Като треньор, аз трябва да ги защитавам. Педри игра много добре срещу Реал Мадрид и Ювентус, но не мога да го пускам във всички мачове заради физическия аспект. Даваме им шанс, защото заслужават да играят. Думите на Кике Сетиен за Лионел Меси? Трябва да се уважават чуждите мнения. За мен Лео е най-добрият в света, всеки ден виждам неговите амбиция и манталитет на победител. Той е капитанът и всяка седмица си говоря с него за нещата на терена или в съблекалнята, за да поддържаме добри взаимоотношения. Не съм съгласен със Сетиен, но уважавам случилото се.

As a coach, I need to protect these young players.

