Битка за световна титла ще подгрява Джошуа - Пулев

Битка за шампионския пояс на Световната боксова организация в полутежка категория ще подгрява дългоочаквания сблъсък на 12 декември между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа.

Британецът Лорънс Околие ще се опита да стане шампион срещу Кжищоф Гловацки, който преди време е бил носител на пояса, но сега прозвището “шампион” е овакантено.

