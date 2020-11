Ветеран на Бетис: Не бих взел Куман дори като отговорник за екипите

Крилото на Бетис Хоакин е категоричен, че не би назначил Роналд Куман дори и като отговорник за екипите на отбора. Както е известно, двамата имаха съвместен период във Валенсия, където нидерландецът беше треньор на 39-годишния играч. Този уикенд севилци гостуват на водения от Куман Барселона, което послужи като повод за бившия испански национал да си припомни лошите взаимоотношения, които двамата имаха по време на престоя си на "Местайя".

"Не беше най-прекрасният период в моята кариера, не беше приятно преживяване. Но както винаги казвам: човек трябва да изживее всичко и това се случи в този момент. Не искам да говоря по тази тема, защото ме боли от това, което се случи там, приех го зле. Дали бих го взел за треньор на Бетис? Не, не бих го взел дори и като отговорник за екипите! Аз затворих тази страница, казахме си всичко. За щастие, това не продължи дълго и успяхме да спасим годината, приключвайки я по възможно най-достойния начин, защото тя беше трудна. Дали ще го поздравя в събота? Не, нито аз ще го поздравя, нито той - мен", коментира Хоакин в предаването El Larguero по Cadena SER.

Real Betis midfielder Joaquin on his former manager Ronald Koeman.



They play Barcelona on Saturday pic.twitter.com/waAe9zbeFM