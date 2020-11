Моторни спортове Довициозо: Мир не трябва да печели състезание за да е заслужен шампион 03 ноември 2020 | 12:41 Прочетена 111 0



Пилотът на Ducati в клас MotoGP Андреа Довициозо сподели своето мнение, че сегашният лидер в световния шампионат Жоан Мир (Suzuki) не е нужно да печели състезание до края на годината за да е заслужен шампион. It's a set of circumstances that appear few and far between!



But with 3 races to go, @JoanMirOfficial still has no #MotoGP victory on the board! #EuropeanGP pic.twitter.com/w0SzFzcqn5 — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2020 Испанецът, който има преднина от 14 точки пред Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) е единственият пилот от топ шест в класирането, който все още няма успех в странни сезон 2020. Ако това се запази до края на годината то Мир щеше бъде първия шампион в световния шампионат по мотоциклетизъм, който не записва нито един успех по пътя към титлата от Емилио Алзамора в клас 125 сс, през 1999 година. „Не, не мисля, че е важно той да спечели състезание, за да е заслужен шампион. Този шампионат е много странен по много причини и накрая единственото важно е количеството точки. Всеки иска да печели, но ако нямаш най-много точки в края на сезона, какъв е смисълът от тези победи. За това не мисля, че той трябва задължително да спечели състезание“, заяви вице шампионът в кралския клас от последните три години. 6 places apart on the grid! Together on track during Lap 1!



The start from they eyes of the Top 2 in the championship @JoanMirOfficial and @FabioQ20 #AlcanizGP pic.twitter.com/F0cvC2SZQY — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2020 Джак Милър (Pramac Ducati), който се намира на девето място с изоставане от 55 точки пък е на мнение, че Мир няма да рискува излишно до края на годината за да вземе своята първа победа в MotoGP. „Може да имаме още един Емилио Алзамора в сегашната ситуация защото не виждам смисъл той да рискува за победи. Да той имаше лош късмет, бях свидетел как Икер Лекуона (Tech 3 KTM) го блъсна в Чехия, отделно той щеше да спечели в Австрия, ако не беше червеният флаг. И при тези обстоятелства ако можеш да спечелиш титлата без победи, наистина си направил страшен сезон. Със сигурност той е един от най-бързите, може би и най-бързият и е от най-постоянните, той и Suzuki са с най-постоянното представяне през цялата година“, каза австралиецът. Waiting for this moment. It's #raceweek and the countdown has started! #EuropeanGP

Esperando este momento. Estamos en semana de carrera ¡y la cuenta atrás ya ha empezado! @MotoGP @suzukimotogp pic.twitter.com/VkfENJIN0p — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) November 2, 2020 По-рано през сезон Мир водеше необезпокояван надпреварата за Гран При на Щирия на „Ред Бул Ринг“, когато тя бе прекратена заради жестоката катастрофа на Маверик Винялес (Yamaha) на първия завой на австрийското трасе, което изтри цялата преднина на пилота на Suzuki. При рестарта той няма останала нова предна гума от желаната смес и трябваше да използва вече използвана такава, което в крайна сметка му отреди четвъртото място на финала. „Няма значение. Важното е да вземем титлата, не ме интересуват победите. Просто трябва да давам най-доброто от себе си и ако го правя то до края на сезона ще имам скоростта за качване на подиума. Ако вземеш титлата означава, че си бил най-бързия през сезона, без значение дали си спечелил състезание, или не. Разбира се, искам да спечеля, но не ме интересува ако после има заглавия от типа „Мир спечели титлата без нито една победа“. Само кажете къде да се подпиша за това и ще го направя“, пошегува се самият Мир преди първия от два поредни състезателни уикенда на пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия. Valencia is the home to many championship defining moments!



Here are three memorable title deciders! #EuropeanGP pic.twitter.com/amDTJ4vkON — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2020 Освен състезанията за Гран При на Европа и Гран При на Валенсия, който ще се проведат съответно на 8 и 15 ноември на „Рикардо Тормо“, до края на шампионата остава и надпреварата за Гран При на Португалия на „Портимао“, която ще сложи край на спора за титлата на 22 ноември.

