Съпругата на Герд Мюлер описа тежката му борба с деменцията

Съпругата на футболната легенда Герд Мюлер - Уши, разказа колко тежко той преживява борбата си с деменцията. Днес великият германец навършва 75 години, като беше диагностициран с тежкото заболяване през януари 2015-а.

"Той почти не яде, едва преглъща. Лежи в леглото почти по 24 часа в денонощието и само в няколко момента е буден. Приятно е, когато си отвори очите за момент. Понякога сигнализира за "да" или "не" чрез мигане. Винаги е бил боец. Винаги е бил смел, през целия си живот, дори и сега. Герд спи напът за своя край. Той затваря очи и подремва. Рядко отваря устата си и се храни с пюрета. Той е спокоен и смирен, не мисля, че трябва да страда. Лека-полека се насочва към вечния си сън", сподели госпожа Мюлер пред "Билд".

