Конте: За Зидан мога да говоря само хубави неща, два пъти съм отказвал на Реал Мадрид

“Това определено ще е важен мач както за нас, така и за тях. И двата отбора искат да продължат напред. Мачът ще е труден срещу опонент, който винаги се готви да печели турнира. Ние обаче сме тук, за да играем с нашите си оръжия. Уважаваме Реал, но искаме да изиграем картите си, както и да покажем, че разполагаме с наши собствени стил и идеи. Зидан? Говорим за изключителен човек, няма нужда да го обсъждаме като играч, защото всички го познаваме. Той работеше толкова усърдно. На тренировките винаги беше на първа линия, въпреки огромния си талант. Той е чудесен човек. За него мога да говоря само хубави неща. Винаги е бил обичан от всички.

