Симеоне: Локо (Москва) е отбор, който перфектно контраатакува и се защитава добре

Отборът на Локомотив (Москва) играе добре на контраатаки и се защитава добре. Това каза на пресконференция старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне . Утре Локомотив приема Атлетико в мач от третия кръг на група "А" на Шампионската лига. През миналия сезон руският клуб също игра срещу Атлетико в груповата фаза и загуби с 0:2 и в двата мача.

"Локомотив е упорит отбор, в последните 14 мача клубът има пет поражения и в тях губеше само един гол разлика. Трябва да разберете, че този отбор наистина иска да печели точки, но ние трябва да играем нашия футбол, да им създадем проблеми в мача и да печелим. На първо място, това е отбор, който перфектно контраатакува, защитава се добре и знае какво трябва да направи на терена", отбеляза специалистът.

