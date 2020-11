"Мрежите" се завръщат в 90-те със специален дизайн на паркета

Красивите ретро екипи на Бруклин Нетс ще вървят ръка за ръка и с красив ретро дизайн на паркета в "Barclays Center". От клуба показаха новия стилен вид на баскетболното поле, който ще бъде използван в някои от срещите на тима през следващия сезон. Цветовете на площадката ще бъдат същите като на класическите екипи - червено, синьо и бяло, като това са и цветовете, с които Ню Джърси Нетс се състезава в НБА през началото на 90-те години на миналия век.

Couldn't bring back the unis if we didn't bring back the court.



Rolling out the 2020-21 Classic Edition Court pic.twitter.com/U5UqjgvVxh