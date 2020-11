Айзея коментира Джордан, сподели мнението си за GOAT и нападна Лари Бърд

Легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас отново проговори за отношенията си с Майкъл Джордан. Бившият плеймейкър на "буталата" призна, че не се страхува от никого и не би отказал да седне очи в очи с Въздушния, за да изглади различията си с него.

"Виж, не се страхувам от никого. Ще седна и ще говоря с всеки, който някога е бил част от живота ми. Не съм страхливец, нито пък някой, който е пълен с омраза. Никога не съм знаел, че той има подобни негативни чувства към мен, докато не изгледах "Последният танц", обясни Томас пред журналиста Брандън Робинсън.

Двукратният шампион с отбора на Детройт коментира и споровете за това кой е най-великият играч в историята. - "Мохамед Али не се превърна в най-великият, защото просто нокаутираше хора на ринга. Той е най-великият заради това, което правеше извън спорта. Шампионите винаги носят специална мантия със себе си, особено в НБА. Бил Ръсел я носеше, тя премина през Карийм Абдул-Джабар, Доктор Джей, през мен и сега е върху гърба на ЛеБрон Джеймс", заяви легендата.

Isiah Thomas says he’s willing to sit down with Michael Jordan on national television to sort out their differences and beef, like he did with Magic Johnson.



