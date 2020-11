Цветан Соколов и Динамо (Москва) са поставени под карантина

View this post on Instagram

Hello guys I'm sorry I wasn't here for a long time but I back Have a good evening #tsetsoking #fanpage #tsvetansokolov #kingofvolleyball #bulgarianlions #bulgarianking #bulgarianman #bulgaria #bulgariansquad #bulgarianvolleyballplayer #bulgarianteam #19

A post shared by Tsvetan Sokolov (@tsvetansokolov_19) on Nov 1, 2020 at 8:51am PST