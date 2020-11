Други спортове Питър Райт спечели и Европейското първенство по дартс 02 ноември 2020 | 10:25 - Обновена Прочетена 59 0



копирано



!



Peter Wright is the 2020 @unibet European Championship winner!



'Snakebite' defeated James Wade 11-4 in the final. pic.twitter.com/lUuiEZT6qj — PDC Darts (@OfficialPDC) November 1, 2020

Райт бе доста солиден през целия турнир и не срещна почти никакви трудности по пътя си до финала. Той отстрани последователно Габриел Клеменс (6:3), Гъруин Прайс (10:6), Стив Уест (10:6) и Джони Клейтън (11:8).



На финала "Снейкбайт" продължи да играе стабилно и поведе още в началото с 3:0 лега. Уейд успя да се задържи в мача, като се добра до 3:4, но до края той успя да спечели само още един лег, докато Райт поддържаше високо ниво на хвърлянията си, а освен това направи и няколко впечатляващи чекаута от над 100 точки.

143 CHECKOUT!



Huge body blow for James Wade as Wright takes out a stunning 143 finish to move to within one leg of the title! pic.twitter.com/8w6BpGSiid — PDC Darts (@OfficialPDC) November 1, 2020

Шотландецът завърши срещата със средни стойности от 104,33, докато "Машината" бе едва с 95,28. Райт хвърли 6 максимума, а Уейд само един. При чекаутите отново "Снейкбайт" имаше предимство от 42,31% точни хвърляния срещу 30,77% на съперника му.

WRIGHT WINS THE TITLE



There is a new name on the trophy as Peter Wright posts a truly sensational display, averaging 104.33 as he becomes the winner of the 2020 Unibet European Championship! pic.twitter.com/EQazGHX7vr — PDC Darts (@OfficialPDC) November 1, 2020

Така Райт спечели за пръв път този турнир, като по този начин в момента държи едновременно световната и европейската титла. С този успех той си осигури нови 120 хил. паунда в сметката си, докато Уейт трябва да се задоволи само с 60 хил. За "Снейкбайт" това е 4-а мейджър титла в кариерата му и общо трета за годината, след като преди това триумфира на Световното първенство и на Мастърс.









