Ибра разкри интересна подробност за завръщането си в Милан и се пошегува с Малдини

“Когато пристигнах в Милан преди шест месеца, клубът искаше да подпишем по-дълъг договор, но аз настоях той да е само за шест месеца. Никой не трябваше да е неудовлетворен. Накрая на сезона ще видим как ще се чувствам. Не искам да поставям Милан в неблагоприятна позиция. Гледам година за година, но ако продължавам така, ще кажа на Паоло: “Ако не ми дадеш договор за още една година, повече няма да играя”.

