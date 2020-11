НБА Стив Кър: В детството си бях фен на Лейкърс, но сега не мога да ги понасям 01 ноември 2020 | 18:55 Прочетена 430 0



копирано

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър призна през усмивка, че не може да понася присъствието на Лос Анджелис Лейкърс в НБА. Израсналият именно в Ел Ей бивш баскетболист и настоящ наставник коментира двойния успех на града, като заяви, че е доволен от титлата на бейзболния Лос Анджелис Доджърс в МЛБ, но не и с тази на "езерняците" в НБА. "През по-голямата част от детството си бях фен на Лейкърс, но сега не мога да ги понасям. Нещата се променят", лаконичен бе Кър пред Associated Press. Steve Kerr thrilled seeing the Dodgers win a World Series again after 32 years. It took him two years after becoming Warriors coach to admit his love for L.A. pic.twitter.com/Aa3EpTDBU8 — Janie McCauley (@JanieMcCAP) October 31, 2020

Както е известно, 55-годишният специалист поведе Голдън Стейт към три титли в последните пет години, но през миналия сезон Уориърс бяха покосени от контузии и завършиха кампанията със само 15 успеха от 65 мача. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 430 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1