Агентът на Джордан: Майк щеше да вкарва по 60 точки днес с това ниво на защита

Дългогодишният агент на Майкъл Джордан - Дейвид Фолк, отправи послание към хората, които си мислят, че Въздушния не е имал конкуренция през 80-те и 90-те години на 20. век. Фолк изрази колебанията си към баскетбола отвъд океана в днешни времена, като заяви, че легендата на Чикаго Булс би бележил по 60 точки средно на мач с днешната "мека" защита.

"Ако Майкъл играеше в днешно време с това ниво на защита в НБА, то смятам, че той щеше да бележи по 60 точки средно, стреляйки 75% от полето. Проблемът е, че всичко е различно, точно затова не можем да сравняваме баскетболисти от различни ери. Все пак, според мен играчът, който най-много се доближава до стила на Джордан, е Коби Брайънт. Неговата интензивност, атлетичност и яростното му желание да побеждава. И подобно на Майкъл, той игра в един отбор през цялата си кариера, ако изключим периода му във Вашингтон", сподели агентът на Ем Джей.

"I don't think the depth of talent today is nearly as deep as it was in Michael's era"



