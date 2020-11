Тенис Приказният сезон на Рубльов продължава с триумф във Виена 01 ноември 2020 | 17:00 - Обновена Прочетена 206 0



Can't. Stop. Winning.



Welcome to the #NittoATPFinals, @AndreyRublev97! pic.twitter.com/EZ9HuhX6wW — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

19 wins & 1 loss in his last 20 matches.

15 straight wins at ATP500 level

3 ATP500 titles this season



What a season this is from @AndreyRublev97 pic.twitter.com/wRDZvfZYQR — ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

The first Russian to win 5 titles in one #ATPTour season since Nikolay Davydenko in 2009!



Руснакът Андрей Рубльов спечели рекордната пета титла за календарната 2020 година. Във финала на турнира на твърда настилка от категория ATP 500 във Виена той победи с 6:4, 6:4 италианеца Лоренцо Сонего за час и 20 минути.Рубльов, който по-рано през сезона взе титлите в Доха, Аделаида, Хамбург и Санкт Петербург, спечели турнира без загубен сет. Срещу "щастливия губещ" от квалификациите Сонего поставеният под №5 руснак отново показа много стабилна игра и с по един пробив в двата сета си осигури десета поредна победа.

С успеха 23-годишният Рубльов си осигури за първи път място на Финалния турнир на АТP в Лондон в края на месеца. По този начин той ще се присъедини към Новак Джокович, Рафаел Надал, Доминик Тийм, Стефанос Циципас, Даниил Медведев и Александър Зверев за заключителния турнир за годината, за който остава само едно свободно място.

За победата си във Виена Рубльов ще вземе 500 точки за ранглистата и 105 хиляди евро от наградния фонд от 1,55 милиона евро.



1