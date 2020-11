Наоя Инуе запази титлата с впечатляващ нокаут (видео)

Шампионът на WBA и IBF в категория „петел“ Наоя Инуе нокаутира Джейсън Малоуни в седмия рунд. Японецът забоде убийствена деснячка, която приспа претендента в „MGM Arena“, Лас Вегас.

Така феноменът дебютира отлично за новия си промоутър „Топ ранк“, с който се очаква да бъде още по-добре представен на международна сцена.

Преди да бъде нокаутиран Малоуни беше пратен и веднъж в нокдаун, в рунд №6.

Иниуе е световен шампион в три теглови дивизии.

„Много съм доволен от последния си удар“, коментира японецът секунди след успеха.

„Противникът ми е страхотен в защита и беше много трудно за мен да я пробия. Двата ми най-добри удара в мача съм ги тренирал много в Япония. Щастлив съм, че използвах някои от най-силните си оръжия.“

