Уайзмън няма да е избор №1 в Драфт 2020 на НБА

Единственият център в тазгодишната селекция от най-добрите (топ 5) млади таланти Джеймс Уайзмън вероятно няма да бъде избран от Минесота Тимбъруулвс с избор №1 в предстоящия Драфт 2020, който ще се проведе на 18 ноември. Причината за това е, че 216-сантиметровият гигант не иска да се конкурира със звездата на "горските вълци" и титулярен играч на позиция 5 - Карл Антъни-Таунс.

"Уайзман не иска да ходи в Минесота, защото там ще се конкурира с Карл Антъни-Таунс. От това, което ми съобщават, Уайзман не иска да има нищо общо с отбора на Тимбъруулвс", сподели източникът на информацията Брайън Уайндхърст от ESPN.

"Wiseman does not want to come to Minnesota because Karl Towns is there. Wiseman doesn’t even want to do anything with the Wolves."



- Brian Windhorst on James Wiseman

