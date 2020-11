Англия Сър Боби Чарлтън е с деменция 01 ноември 2020 | 15:38 - Обновена Прочетена 216 0



Братът на сър Боби - Джак, който почина през юли на 85-годишната възраст, е страдал от същото заболяване в края на своя живот. Преди няколко дни пък си отиде друг член на състава на Англия от 1966 година - Ноби Стайлс, който също е имал деменция.



Всички тези случаи ще задълбочат още повече проучванията за връзката между заболяването и футбола и за това как рисковете от такива потенциални увреждания да бъдат ограничени.

News can be disclosed with the blessing of his wife, Lady Norma, who expressed hope that knowledge of Sir Bobby Charlton's condition can help others https://t.co/bx4NuMeTpE — The Telegraph (@Telegraph) November 1, 2020 Една от най-големите футболни легенди на Англия и Манчестър Юнайтед - сър Боби Чарлтън, е диагностициран с деменция. Неприятната новина е била потвърдена от съпругата на световния шампион от 1966 година - Норма. Тя се надява, че това разкритие ще помогне на други хора, които страдат от заболяването.

