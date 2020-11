Бокс Майк Тайсън: Преди бях наркоман и се биех само за парите (видео) 01 ноември 2020 | 15:13 - Обновена Прочетена 576 0



Към края на своята кариера Тайсън се отдаде на наркотици и пропиля своето богатство, което възлизаше на 350 милиона долара. Преди няколко дни двамата коментираха битката им на пресконференция и Тайсън разкри, че в края на кариерата си не е бил сериозен и се биел само заради парите. Ето какво още каза той:



"Когато се оттеглих след последната ми битка, бях щастлив, че всичко приключи. Тогава бях напълно различен. Биех се само заради парите и бях наркоман.

View this post on Instagram Everyone Fights For A Reason. November 28th #TysonJones A post shared by Mike Tyson (@miketyson) on Oct 30, 2020 at 9:17am PDT

Сега обаче имам желание и воля да се бия. Онзи човек в миналото беше просто като празна черупка. Чувствам се прекрасно и искам светът да го види.



Toва е нещо, което съм правил цял живот. Сега съм по-развит от всякога. Моята цел е да извадя от строя Рой Джоунс."

