Мурат Гасиев дебютира с победа в тежка категория (видео + снимки)

View this post on Instagram

IRON вернулся! Мурат Гассиев @murat_gassiev нокаутировал Нури Сефери в рамках шоу "Столото. Фестиваль бокса" в Сочи @stoloto #столото #бокс #boxing #boxeo #Гассиев #Gassiev #ГассиевСефери #GassievSeferi

A post shared by Федерация бокса России (@russianboxingfederation) on Oct 31, 2020 at 3:07pm PDT