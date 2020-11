Колоездене "Tour Down Under" в Австралия през 2021 година беше отменено 01 ноември 2020 | 14:48 - Обновена Прочетена 83 0



Колоездачното състезание "Tour Down Under" в Австралия, с което традиционно през януари се открива новия сезон в този спорт, през 2021 година няма да се проведе. Основната причина за решението е пандемията от Ковид-19, която затруднява логистиката, съобщиха организаторите. Първото състезание от Световния тур за сезона трябваше да се състои в Аделаида от 14 до 24 януари, но карантинните мерки на страната се оказаха основна пречка за пристигане на отборите в Австралия. 0



