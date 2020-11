Тенис България е в Топ 25 в света по най-много тенисистки в Топ 1000 01 ноември 2020 | 13:11 - Обновена Прочетена 363 0



Most WTA players in the Top1000



Most players in the Top1000 by Nations:



6 — enrico maria riva (@enricomariariva) October 31, 2020 България е на 23-о място в класацията за най-много тенисистки по нации в Топ 1000, както и на 34-а позиция при мъжете. Това става ясно от публикувана от тенис статистика Енрико Мария Рива информация. 12 са българските тенисистки сред най-добрите 1000 в света, като 23-ото място делим с Бразилия и Унгария. Убедителен лидер пък са САЩ със 112 тенисистки. Първа ракета на България в момента е завърналата се след майчинство Цветана Пиронкова (№132). Само на 4 места зад нея е Виктория Томова.При мъжете българите в Топ 1000 са 7. С 20-ата си позиция в ранглистата на ATP най-предно класираният българин е, разбира се, Григор Димитров. 34-ото място нашите делят с Чили и Тунис. На първите три места са САЩ (94), Франция и (86) Италия (78). 0



