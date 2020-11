ММА Андерсън Силва приключи кариерата си в UFC със загуба (видео) 01 ноември 2020 | 10:41 - Обновена Прочетена 192 0



Юрая Хол развали последния двубой на Андерсън Силва в UFC. Лебедовата песен на бившия шампион се състоя в главното събитие на UFC Vegas 12.



Силва изглеждаше добре в началото, започна с бързи движения и силни ритници, които стъписаха Хол. "Prime Time" не успяваше да намери темпото в атаките си, тъй като по-високия Силва го държеше на дистанция. Хол нанесе няколко добри удара в края на втория рунд, но Силва все още изглеждаше, че контролира срещата. Once last dance...



В четвъртия рунд Хол успя да нацели Силва с добре премерена деснячка. Бразилецът падна на пода и "Prime Time" се впусна с тежки удари върху него. Реферът бе принуден да спре битката и така последния двубой на Силва в UFC завърши със загуба. Силва продължи с натиска и в третия рунд, притискайки Хол в клетката. "Prime Time" успя да се измъкне и нанесе добър удар с дясната ръка. "Spider" падна на земята и бе засипан от жесток граунд енд паунд, но оцеля.В четвъртия рунд Хол успя да нацели Силва с добре премерена деснячка. Бразилецът падна на пода и "Prime Time" се впусна с тежки удари върху него. Реферът бе принуден да спре битката и така последния двубой на Силва в UFC завърши със загуба.

1