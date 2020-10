Бокс Усик надделя над Чисора, но не очарова 01 ноември 2020 | 02:04 - Обновена Прочетена 2677 0



Usyk takes it! Scores of 117-112 and 115-113 twice go his way! — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 1, 2020 Александър Усик надделя над Дерек Чисора с единодушно съдийско решение (117-112, 115-113, 115-113) и стана новия междуконтинентален шампион на Световната боксова организация, но всъщност бе ясно за всички, че това е по-скоро битка за изграждане на репутация в тежка категория.



Самият украинец след битката си даде оценка "3" по десетобалната система.

Oleksandr Usyk defeats Derek Chisora via UD



- 117-112

- 115-113

- 115-113



Were you impressed with Ukrainian? #UsykChisora pic.twitter.com/mvJSWMegxv — Boxing Exposure (@Boxing_Exposure) November 1, 2020 Усик остави доста въпросителни за възможността да се съревновава към този момент с "кралете" на "кралската дивизия" Антъни Джошуа, Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър, но все пак ставаше въпрос за едва втория му сблъсък при най-тежките. Украинецът имаше добър шанс да приключи двубоя и предварително след много силни седми и осми рунд, но Чисора издържа и предложи на британските фенове повече от достойно представяне срещу предварителния фаворит.Самият украинец след битката си даде оценка "3" по десетобалната система. В публиката бе световният шампион на три от четирите федерации Антъни Джошуа, а бившият претендент Световния боксов съвет Дилиън Уайт бе показан как гледа битката пред телевизорите. "I want to be undisputed world champion, not just world champion."



Does Oleksandr Usyk pose a threat to the current heavyweight kings? #UsykChisora pic.twitter.com/fsOiOTA7hv — Boxing Exposure (@Boxing_Exposure) November 1, 2020 Естествено, британецът не пропусна да направи шоу на официалния кантар, като се появи "оцветен" в бяла боя с черни петна около очите и устата. На гърдите му пък пишеше "война", за да подскаже, че точно за това се е подготвил, а също и за Хелоуин.





CAN USYK RULE AT HEAVYWEIGHT



"[I want to be] Undisputed world champion - not just world champion - undisputed world champion!"



Can @usykaa become world heavyweight champion based on his performance tonight?



@Betfred Sign Up https://t.co/LpFP0puPEM#Boxing #UsykChisora pic.twitter.com/RiJmSe2xmt — Boxing Social (@boxing_social) November 1, 2020 Това бе втори двубой в тежка категория за Усик, който обедини поясите в по-долната дивизия на 21 юли 2018 година с единодушно решение срещу Мурат Гасиев, а после на 10 ноември ги защити с нокаут в осмия рунд срещу Тони Белю. Първата му битка в "кралската" категория бе на 12 октомври миналата година, когато от ъгъла на съперника му Чаз Уидърспуун хвърлиха бялата кърпа в седмия рунд. Сега той се изправи срещу по-сериозен съперник и надделя убедително. Чисора има 32 победи и вече 10 загуби в кариерата си (включително от Кубрат Пулев през 2016-а), като се намираше в поредица от три победи, последната от които с ТКО в четвъртия рунд срещу Дейвис Прайс през октомври 2019-а.



Чисора знаеше, че трябва да съкращава дистанцията и да поддържа високо темпо, за да има шанс в двубоя, като точно това се опита да направи в първите минути на първия рунд. Той прибегна и до клинч, за да може да използва по-тежкото си тегло в своя полза, докато Усик още изчакваше и само се движеше, без да нанася значителни удари. Украинецът се пазеше от ъперкътите в клинчовете, но и без тях Чисора направи достатъчно, за да спечели дебютния рунд, което всъщност вероятно е било в стратегията на Усик.



Усик започна да използва великолепното си движение в началото на втория рунд, за да прави съперника да изглежда нелепо с пропускането на всеки един отправен удар. Феновете започнаха да се чудят колко може да издържи Чисора на такова темпо, но той все още можеше да предложи добри удари в тялото, дори непозволени такива. Украинецът вкарваше малко повече водещи десни прави, но засега не нанасяше сериозни поражения по противника, освен евентуално да го изтощаваше.



Чисора започна да намалява броя на отправените си удари, а Усик вкара няколко добри водещи десни прави, като продължаваше да обгражда и да отбягва атаките на съперника. Британецът пък залагаше на крошета с голямо замахване встрани и така издаваше намеренията си, което говореше и за натрупваща се умора. Няколко ъперкъта в тялото в актива на Усик подсилиха усещането, че третият рунд е в негова полза.



В четвъртия рунд битката не промени особено хода си, като Чисора записа две попадения с дясна ръка, без те да бъдат особено разтърсващи, а Усик се задоволяваше с "докосване" на противника със своя джаб. Реално най-сериозното поражение до момента, което бившият шампион в полутежка категория можеше да се похвали, бе върху физическия резервоар на противника.



В петия рунд Чисора прибегна до нещо ново - смяна на гарда - но това не му донесе особен успех, освен че стана жертва на малко повече десни прави от страна на опонента. Усик вкара малко повече в употреба и силната си лява ръка, а движението му по ринга оставаше на високо ниво, като все пак нанесе повече поражения от преди.



В шестия рунд вече Чисора почти не опита удар, а Усик се възползва да контролира битката с повече водещи десни прави, последвани и от повече изпълнения с лява ръка и неспиращо движение по ринга. Седмият рунд бе категорично най-добрият в актива на Усик, който разтърси Чисора с комбинации и само сирената спаси британеца от много сериозно положение и вероятно нокдаун. Бързината на ръцете на украинеца се оказа прекалено сложна задача за съперника му към края на частта, а след това Чисора бе не само наранен, а и изморен.



Инерцията на Усик продължи и в следващия рунд, като той комбинираше много умело и пласираше какъвто удар си поиска - водещ десен прав, ляв прав, ъперкът и попадения в тялото. Чисора пък бе притиснат основно до въжетата, като нямаше никаква бързина на своите изпълнения и явно умората щеше да повлияе на представянето му до края.



Изненадващо обаче Усик остана пасивен и откровено загуби деветия рунд заради липсата си на опити за удари, а и защото Чисора се постара да даде всичко от себе си в атака и да пробва прекомерно рискови изпълнения. Британецът беше доста наранен в предишните рундове, но сега се постара да не получи нито един значим удар.



В десетия рунд Усик се посъбуди и вкара чудесни леви крошета и няколко десни прави, като успяваше да се опази от безразсъдните атаки на съперника, но въпреки това не можеше да нанесе необходимите поражения, за да приключи двубоя.



Усик направи много добър следващ рунд с много точни леви и десни крошета, но и Чисора имаше активни секунди, в които опитваше да притисне до въжетата съперника си. В последните 3 минути британецът нанесе по-чистите попадения, но в самия край Усик се активизира и осъществи добри атаки с водещия си десен прав.



В крайна сметка съдиите правилно отсъдиха победа на Усик, но в равностоен двубой.

