Пиоли: Не съм възхитен от този Милан, винаги съм вярвал в играчите си

Наставникът на Милан Стефано Пиоли отново изрази задоволството си от чудесната форма на своя отбор, но за пореден път предупреди играчите си да са предпазливи във всеки мач и да не лежат на лаврите си.

"Това, което виждам, е, че играчите ми са щастливи и доволни, но имаме още много работа за вършене. Трябва да продължим да бъдем гладни и отговорни. В момента сме в позитивен период и трябва да се възползваме максимално от този ентусиазъм. Дано той обхване и феновете ни. Конкуренцията в състава е важна и означава, че никой не може да лежи на лаврите си. Решаващо е винаги да сме нащрек, тъй като играем на всеки три дни. Не съм възхитен от този състав на Милан, защото винаги съм вярвал в играчите си. Надявах се, че ще израстнат и че ще достигнат тези ниво и представяне. Въпреки това, беше трудно да си помислим, че ще постигнем тези резултати.

