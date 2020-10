Голдън Стейт посяга към звезда на Финикс

Голдън Стейт Уориърс ще направи опит да сглоби сделка за крилото на Финикс Сънс Кели Убре-младши, твърди журналистът Ник Фридъл от ESPN. 24-годишният баскетболист "съживи" кариерата си с екипа на "слънцата" и се превърна в солиден играч през последните два сезона, като значително подобри показателите си от годините във Вашингтон.

According to @NickFriedell, Kelly Oubre is a possible trade target for the Golden State Warriors;



"The name that keeps popping up when you talk to people is Kelly...Can they get him in? What would they have to give up?”