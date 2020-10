Пирло разкри дали Роналдо ще стартира срещу Специя

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло разкри, че суперзвездата на тима Кристиано Роналдо най-вероятно няма да започне като титуляр срещу Специя, след като довчера беше в карантина заради коронавирус.







"Най-вероятно той няма да бъде в стартовите 11. Важно е просто той да бъде с нас. Роналдо тренира у дома, но не е същото като да го прави на терена. За съжаление, Матайс де Лихт ще трябва да изчака още няколко седмици, тъй като той посети специалист след операцията на рамото и помоли да изчака още малко. Всичко е наред, той тренира с нас, но се нуждае от още време. Ленардо Бонучи ще играе, той тренира отделно във вчерашното занимание, но е добре. Джорджо Киелини все още не е на разположение и ще си остане в Торино.

Нуждаем се от правилното напасване между играчи, които не са работили заедно дълго време. Работим върху това, но трябва да сме по-агресивни и да осъзнаем, че веднага трябва да си връщаме загубените топки. Откакто съм тук, почти никога не съм разполагал с пълния ми състав на тренировка. Не сме доволни от резултатите, но сме щастливи от подхода и работната етика на футболистите. Не съм изненадан от напрежението, защото като футболист бях 20 години под светлината на прожекторите. Свикнал съм с него и не ме интересува какво говорят хората за мен.

