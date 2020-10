НБА ЛаМело Бол няма да е сред топ изборите в Драфт 2020? 31 октомври 2020 | 19:28 Прочетена 167 0



ЛаМело Бол е смятан за един от най-перспективните млади баскетболисти. Подобно на брат си Лонзо, който бе избран под №2 в Драфт 2017 от Лос Анджелис Лейкърс, ЛаМело също може да се окаже сред топ изборите в тазгодишната селекция от млади таланти. Но дали? Според източници от Лигата 19-годишният плеймейкър не се справя добре при интервютата си с отборите от НБА, като по този начин мястото му сред първите изборите за момента виси. Засега ЛаМело се е срещнал лично с представители на Минесота Тимбъруулвс - отборът, който притежава избор №1 в Драфт 2020. Предстоят му интервюта с Голдън Стейт Уориърс, Шарлът Хорнетс и Чикаго Булс, а с редица други тимове е провел разговори онлайн. Рик Бонъл от "The Charlotte Observer" съобщава, че клубовете, разполагащи с по-късните избори (около 10-ия) са започнали да разузнават качествата на ЛаМело, за да се възползват, ако отборите преди тях пропуснат да го изберат. Lavar Ball on what teams he wants LaMelo Ball to get drafted by



New York Knicks

Detroit Pistons pic.twitter.com/acwpgiKFuN — Pistons Talk (@Pistons__Talk) October 30, 2020 Бащата на ЛаМело - ЛаВар Бол, който стана известен с високото си самочувствие и преувеличените изказвания, сподели, че се надява синът му да се озове или в Ню Йорк Никс, или в Детройт Пистънс. 0



