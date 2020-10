Французин спечели 11-ия етап на "Вуелтата"

Французинът Давид Гудю от отбора на "Groupama - FDJ" спечели 11-ия планински етап от колоездачната обиколка на Испания и записа първа етапна победа в Световния тур. Гудю измина разстоянието от 170 км от Виявисиоса до Алто де ла Фарапона за 4:54:13 часа.

