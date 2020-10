Напусна ни легендата Шон Конъри, който за малко да се превърне във футболист на Манчестър Юнайтед

Днес си напусна една от легендите на световното кино - сър Шон Конъри, човекът, който даде “лице” на Джеймс Бонд, взимайки участие в седем филма за знаменития агент. 90-годишният шотландец ще остане в историята и с други изключителни роли - като бащата на Индиана Джоунс, а за “Недосегаемите” (1987) печели и Оскар за поддържаща роля.

Our deepest condolences on the passing of Sean Connery, who visited us at Camp Nou in 2005. Rest in peace. pic.twitter.com/91UwkJlMF1