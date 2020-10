Стратегията на Милан работи - младите им играчи поскъпнаха значително

Предприетата от Милан стратегия да се купуват и развиват млади таланти за момента дава много добри резултати, отчита "Гадзета дело спорт". Не само, че отборът се намира в удивителна серия от 23 мача без загуба във всички турнири, но и стойността на привлечените млади играчи значително е нараснала.

През последните две години клубът подписа с деветима футболисти под 25-годишна възраст. От всички тях само Лео Дуарте все още не успява да оправдае очакванията. Пазарната цена на останалите осем играчи обаче рязко се покачи през последните няколко месеца след силните изяви на тима - от 136 млн. евро на 227 млн. евро.

