Симона Халеп е заразена с коронавирус

Втората в световната ранглиста на УТА Симона Халеп (Румъния) е заразена с коронавирус. Това обяви лично тенисистката в профила си в "Туитър".

"Здравейте на всички, искам да ви информирам, че тестът ми за Ковид-19 е положителен. Изолирах се вкъщи и имам леки симптоми на вируса. Чувствам се добре. Ще преминем през това заедно", написа Халеп.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together