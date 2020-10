Иванович след инфарктната загуба: Показахме, че няма невъзможни неща

Наставникът на Баскония Душко Иванович изрази мнението си за инфарктното поражение на тима му от Барселона. Шампионите на Испания от миналия сезон пропиляха 10-точков аванс в последните 4 минути и по този начин се простиха с победата в испанското дерби от шестия кръг на Евролигата. Барселона измъкна драматична победа при гостуването си на Баскония

"Показахме, че няма невъзможни неща. В един момент изглеждаше, че няма как да изгубим този мач, но след това нагледно демонстрирахме, че и невъзможното е възможно. Такъв е баскетболът. Може би в последните ни две-три защити не подходихме достатъчно агресивно. Не се възползвахме от това, че притежаваме фаулове, чрез които можехме да избегнем лесните кошове на съперника ни. Грешките ни в офанзивен план също изиграха роля, но пък точно затова баскетболът е толкова красива игра", сподели Иванович след края на мача.

Some frames from the game



