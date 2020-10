Бивши кадри на Руската федерация по лека атлетика отнесоха солидни наказания заради случая "Лисенко"

Съюзът за чиста атлетика (AIU) отстрани в петък бившите служители на Руската федерация по лека атлетика Елена Иконикова и Елена Орлова съответно за осем години и шест години за възпрепятстване на антидопингово разследване на състезателя в скока на височина Данил Лисенко

Лисенко, който спечели сребро в скока на височина на Световното първенство през 2017 г., три пъти не успя да подаде местонахождението си и бе временно спрян през 2018 г., тъй като три пропуснати допинг теста за 12-месечен период представляват нарушение на антидопинговите правила.

Миналата година AIU стигна до заключението, че служителите на федерацията са предоставили “фалшиви обяснения и подправени документи“ на AIU, за да обяснят грешките на местонахождението на Лисенко.

