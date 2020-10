Тенис Сензация: Джокович бе разпилян от 42-рия в света 30 октомври 2020 | 20:39 - Обновена Прочетена 1095 0



Световният №1 Новак Джокович получи звучен шамар на турнира във Виена. Фаворитът за титлата в австрийската столица спечели само три гейма срещу "щастливия губещ" в схемата Лоренцо Сонего и бе разпилян с 2:6, 1:6 за само 70 минути игра на 1/4-финалите на надпреварата. Sonego the STUNNER



Lucky loser Lorenzo Sonego stuns Novak Djokovic out of Vienna, 6-2, 6-1. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/CbZmTE3cMZ — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2020 Италианецът, който заема 42-рата позиция в ранглистата, бе безмилостен на свой сервис и спечели 80% от точките, разиграни на първото си подаване. Освен това, 25-годишният италианец реализира 5 от 6-те си точки за пробив по пътя към сензационния успех. Двубоят започна по кошмарен начин за Джокович. Сърбинът допусна да бъде пробит още в първия си сервис гейм, а при второто си заставане на начален удар в мача тъмните облаци отново се извисиха и на бърза ръка резултатът стана 0:4 в полза на Сонего. Аутсайдерът в мача задържа аванса си в сета и излезе напред в резултата след 2:6 в първия сет, а втората част започна като първата - с пореден пробив в актива на летящия италианец. Welcome to dreamland, Lorenzo Sonego



The Italian lucky loser leads Novak Djokovic by a set and double break in Vienna. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/KOxdclOh8X — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2020 Джокович разполагаше с три шанса да се върне в мача при 1:2 гейма, но пропусна всеки един от опитите си и опонентът му задържа подаването си, за да отвори разлика от 1:3 в сета. В следващия гейм нервите на Ноле не издържаха и той допусна нов пробив, а след още три пропуснати брейкбола от ракетата на сърбина, всичко приключи - 2:6, 1:6. По този начин Сонего се класира за полуфиналите на турнира, където ще срещне победителя от срещата между Григор Димитров и Дан Еванс.

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт"

