Дани Грийн: Феновете не са ми шефове, че да им се извинявам за пропуските си

Danny Green on some fans wanting an apology from him:



“I don’t owe you an apology. Whether I played sh*ty or not, you’re not my boss, coach, and I’m not gonna apologize for missing shots. I’ll apologize to my teammates if I mess up a play. But no, I don’t owe you anything.” pic.twitter.com/78kM85Jpen — Top Ball Coverage (@TopBallCoverage) October 30, 2020 Гардът на Лос Анджелис Лейкърс Дани Грийн даде да се разбере, че не дължи извинение на гневните фенове, които се нахвърлиха върху него след пропуска му в мач №5 от Финалите на НБА. В петия мач срещу Маями Хийт Грийн имаше възможност да донесе победата и титлата на "езерняците", но пропусна стрелба от далечно разстояние в самия край и успехът отиде в полза на "горещите". Лейкърс все пак спечелиха титлата в следващия двубой, но смъртните заплахи останаха в съзнанието на стрелящия гард. "Феновете са много емоционални. Те смятат двубоите за изключително сериозни и ни възприемат като изпълнители. Ако не се представяме на очакваното от тях ниво, то според тях ние им дължим извинение. Не, аз няма да ви се извинявам, ако съм играл слабо или не. Не сте ми шефове или треньори, така че не смятам да се извинявам за пропуснати изстрели. Бих се извинил само на моите съотборници за допуснати грешки и пропуски в защитен план. Но на вас не ви дължа нищо", заяви трикратният шампион при гостуването си в подкаста на "The Ringer".

