Кристиано към Марадона: Ти си номер 1, но след Ел Бичо (видео)

Arranco mis 60 años, con estos maravillosos mensajes que me dan la vida. Gracias por tanto cariño, gracias por su amistad. Este es el mejor regalo de cumpleaños que Ustedes me podrían haber hecho. Y gracias, también, a todo mi equipo por prepararme esta gran sorpresa.

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Oct 29, 2020 at 10:05pm PDT